Що означає постановка жінок-медиків на військовий облік: в ЗСУ докладно пояснили

У ДПСУ розповіли, чи зможуть українки виїжджати з країни після постановки на військовий облік

Жінки-медики в Україні мають стати на військовий облік до 1 жовтня, але це не є мобілізацією для них. Це лише виконання зміни до Закону від 7 жовтня 2022 року та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в Україні.

Докладніше про це розповіли у командуванні Сухопутних військ. Спеціальність жінки-медика враховуватиметься і за дипломом, і за її місцем роботи.

Українкам нагадали, що 7 жовтня 2022 року ВРУ ухвалила закон про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У документі сказано, що добровільно на військовий облік повинні стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Це стосується дівчат у віці 18–60 років.

лікарі,

медсестри,

стоматологи,

акушерки

фармацевти.

Коли жінка з’явиться до ТЦК, на неї заведуть особисту справу, відправлять на медкомісію та ухвалять рішення про придатність чи непридатність до військової служби.

"Медкомісія у жінок має проходити так само, як і у чоловіків. Законодавство не розрізняє військовозобов’язаних чоловіків і жінок. Жінки, які перебувають на військовому обліку і можуть бути призвані на військову службу, виконують військовий обов’язок на однакових засадах із чоловіками", — зазначили у командування Сухопутних військ.

Виняток становлять вагітні жінки-медики та ті, хто перебуває у декретній відпустці (до досягнення дитиною трирічного віку). Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну та перебігу вагітності.

Крім того, мати-медик має право отримати відстрочку від військової служби, якщо:

виховує дитину одна,

у неї троє та більше неповнолітніх дітей,

виховує дитину з інвалідністю

чоловік служить у силах оборони України.

Усі навчальні заклади, які навчають жінок-медиків, за два місяці до закінчення навчання мають подати список таких жінок до районних ТЦК. На підставі цих списків буде сформовано тимчасові посвідчення військовозобов’язаних (30 діб) та буде внесено інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Після отримання посвідчення жінки мають самостійно з’явитись у ТЦК СП протягом семи днів, щоб їх прийняли на військовий облік. Якщо цього не зробити, дівчатам загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.

Виїзд військовозобов’язаним жінкам заборонено?

Після того, як жінка стане на військовий облік 1 жовтня, це не означає, що їй буде заборонено виїзд з України, як чоловікам. Про це розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє "РБК-Україна".

Влада країни на цей час обмежила виїзд лише чоловікам віком від 18 до 60 років, а також деяким посадовим та державним службовцям. У постанові уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, немає інших змін. Але якщо їх буде прийнято і внесено, їх доведеться дотримуватися.

"Якщо будуть такі зміни прийняті й вони набудуть чинності, і в них будуть зазначені чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил", — сказав Демченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким чоловіком можна виїжджати з України з 1 серпня 2023 року. Названо всі категорії громадян, які можуть залишити територію країни.