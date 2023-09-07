Что означает постановка женщин-медиков на воинский учет: в ВСУ подробно объяснили

В ГПСУ рассказали, смогут ли украинки выезжать из страны после постановки на воинский учет

Женщины-медики в Украине обязаны стать на воинский учет до 1 октября, но это не является мобилизацией для них. Это лишь выполнение изменения в Закон от 7 октября 2022 года и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в Украине.

Подробнее об этом рассказали в командовании Сухопутных войск. Специальность женщины-медика будет учитываться и по диплому, и по ее нынешнему месту работы.

Украинкам напомнили, что 7 октября 2022 года ВРУ приняла закон о внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В документе сказано, что добровольно на военный учет обязаны встать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Это относится к девушкам в возрасте 18–60 лет следующих специальностей:

врачи,

медсестры,

стоматологи,

акушерки

фармацевты.

Когда женщина явится в ТЦК, на нее заведут личное дело, отправят на медкомиссию и примут решение о пригодности или непригодности к военной службе.

"Медкомиссия у женщин должна проходить так же, как и у мужчин. Законодательство не различает военнообязанных мужчин и женщин. Женщины, которые находятся на воинском учете и могут быть призваны на военную службу, выполняют воинский долг на одинаковых началах с мужчинами", — отметили в командовании Сухопутных войск.

Исключение составляют беременные женщины-медики и те, кто находится в декретном отпуске (до достижения ребенком трехлетнего возраста). Беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Кроме того, мать-медик имеет право получить отсрочку от воинской службы, если:

воспитывает ребенка одна,

у нее трое и больше несовершеннолетних детей,

воспитывает ребенка с инвалидностью

муж служит в Силах обороны Украины.

Все учебные заведения, которые обучают женщин-медиков, за два месяца до окончания обучения должны подать список таких женщин в районные ТЦК. На основании этих списков будут сформированы временные удостоверения военнообязанных (30 суток) и будет внесена информация в Единый государственный реестр призывников, военнообязанной и резервистов.

После получения удостоверения женщины должны самостоятельно явиться в ТЦК СП в течение семи дней, чтобы их приняли на воинский учет. Если этого не сделать, то девушкам грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Выезд военнообязанным женщинам запрещен?

После того, как женщина встанет на воинский учет 1 октября, это не означает, что ей будет запрещен выезд из Украины, как мужчинам. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "РБК-Украина".

Власти страны на данный момент ограничил выезд только мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а также некоторым должностным и государственным служащим. В постановлении правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины нет других изменений. Но если они будут приняты и внесены, то их придется придерживаться.

"Если будут такие изменения приняты и они вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории, кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", — сказал Демченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким мужчина можно выезжать из Украины с 1 августа 2023 года. Названы все категории граждан, которые могут покинуть территорию страны.