Женщинам на военном учете запретят выезд из Украины: у Зеленского раскрыли детали

Расширять список специальностей, которые должны встать на учет, пока не планируют

С 1 октября работницы некоторых сфер будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. После этого они, как и военнообязанные мужчины, не смогут выезжать за границу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский. Он напомнил, что речь идет о женщинах, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование.

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — объяснил Вениславский.

Депутат также добавил, что все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщинам подготовиться к службе и возможной мобилизации.