Жінкам на військовому обліку заборонять виїзд з України: у Зеленського розкрили деталі

Розширювати список спеціальностей, які мають стати на облік, поки не планують

З 1 жовтня працівниці деяких сфер будуть зобов’язані зареєструватися у військкоматах. Після цього вони, як і військовозобов’язані чоловіки, не зможуть виїжджати за кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Раді Федір Веніславський. Він нагадав, що йдеться про жінок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", — пояснив Веніславський.

Депутат також додав, що всі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати список спеціальностей у жінок, які мають обов’язково ставати на облік, наразі не планується", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.