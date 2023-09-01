Выезжать из Украины разрешили еще одной категории граждан

Для выезда должно быть несколько условий

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это означает, что многим нашим гражданам по-прежнему запрещен выезд за границу. Впрочем, существуют исключения, которых, к слову, стало больше.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, украинский Кабмин разрешил выезжать за границу во время военного положения студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям и не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может выезжать за границу в сентябре.

Также мы сообщали о том, как мужчинам с рабочей визой ЕС покинуть Украину ведь наличие этого документа еще не доказательство того, что гражданин постоянно проживает в другой стране.