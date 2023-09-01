Виїжджати з України дозволили ще одній категорії громадян

Для виїзду має бути кілька умов

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонений виїзд за кордон. Втім, існують винятки, яких, до речі, побільшало.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук. За його словами, український Кабмін дозволив виїжджати за кордон під час воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах чи авіаційних школах у зв’язку із закриттям повітряного простору нашої держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може виїжджати за кордон у вересні.

Також ми повідомляли про те, як чоловікам з робочою візою ЄС залишити Україну, адже наявність цього документа ще не є доказом того, що громадянин постійно проживає в іншій країні.