Смогут ли женщины-медики с 1 октября уезжать за границу: пограничники поставили точку

Ограничения при пересечении границы продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет

Женщины-медики, которые в Украине должны стать на военный учет до 1 октября, будут иметь право пересекать границу. Изменения в Закон от 7 октября 2022 года и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в Украине не означают мобилизацию для женщин.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на военный учет, нет", — пояснил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Военный подчеркнул, что ограничения при пересечении границы продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57.

"Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений по ограничению в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, нет", – отметил Демченко.

Напомним, что 7 октября 2022 года ВРУ приняла закон о внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В документе говорится, что добровольно на военный учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Это касается девушек в возрасте 18–60 лет:

врачи,

медсестры,

стоматологи,

акушерки

фармацевты.

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Когда женщина явится в ТЦК, на нее заведут личное дело, отправят на медкомиссию и примут решение о пригодности или непригодности к военной службе.

Кроме того, мать-медик имеет право получить отсрочку от военной службы, если:

воспитывает ребенка один,

у нее трое и более несовершеннолетних детей,

воспитывает ребенка с инвалидностью

человек служит в силах обороны Украины.

Ранее Телеграф писал, что означает постановка женщин-медиков на военный учет.