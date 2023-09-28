Смогут ли женщины-медики с 1 октября уезжать за границу: пограничники поставили точку
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Ограничения при пересечении границы продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет
Женщины-медики, которые в Украине должны стать на военный учет до 1 октября, будут иметь право пересекать границу. Изменения в Закон от 7 октября 2022 года и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в Украине не означают мобилизацию для женщин.
"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на военный учет, нет", — пояснил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Военный подчеркнул, что ограничения при пересечении границы продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57.
"Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений по ограничению в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, нет", – отметил Демченко.
Напомним, что 7 октября 2022 года ВРУ приняла закон о внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В документе говорится, что добровольно на военный учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Это касается девушек в возрасте 18–60 лет:
- врачи,
- медсестры,
- стоматологи,
- акушерки
- фармацевты.
Когда женщина явится в ТЦК, на нее заведут личное дело, отправят на медкомиссию и примут решение о пригодности или непригодности к военной службе.
Кроме того, мать-медик имеет право получить отсрочку от военной службы, если:
- воспитывает ребенка один,
- у нее трое и более несовершеннолетних детей,
- воспитывает ребенка с инвалидностью
- человек служит в силах обороны Украины.
Ранее Телеграф писал, что означает постановка женщин-медиков на военный учет.