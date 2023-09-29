У деяких регіонах України жовтень буде особливо теплим: синоптик дав прогноз

Тепло та опади розподіляться по країні нерівномірно

Слідом за аномально теплим вереснем на Україну чекає і досить теплий жовтень. При цьому для мешканців низки областей він буде ще теплішим, ніж для інших.

І йдеться не лише про південні області, — розповів в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його прогнозами, у жовтні в Україні очікується середньомісячна температура на рівні 7-13 градусів тепла, що приблизно на два градуси вище за норму. При цьому можливість більш теплого жовтня є для західних, південно-західних областей та Криму. Водночас у лівобережній частині країни очікується нижчий температурний режим.

Цікава ситуація складеться у жовтні й з опадами. Синоптик прогнозує, що кількість опадів очікується на рівні 20-60 мм, що на 20-40% нижче за показники норми, однак у західних областях та в Карпатах дощів буде більше.

Очікується у жовтні і бабине літо. На даний момент поки що складно назвати дати, проте попередньо це буде в другій половині місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у жовтні очікується потужна магнітна буря.