В некоторых регионах Украины октябрь будет особенно теплым: синоптик дал прогноз

Тепло и осадки распределятся по стране неравномерно

Вслед за аномально теплым сентябрем Украину ждет и довольно теплый октябрь. При этом для жителей ряда областей он будет еще более теплым, чем для остальных.

И речь не только о южных областях, — рассказал в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его прогнозам, в октябре в Украине ожидается среднемесячная температура на уровне 7-13 градусов тепла, что примерно на два градуса выше нормы. При этом вероятность более теплого октября имеется для западных, юго-западных областей и Крыма. В то же время в левобережной части страны ожидается более низкий температурный режим.

Интересная ситуация сложится в октябре и с осадками. Синоптик прогнозирует, что количество осадков ожидается на уровне в 20-60 мм, что на 20-40% ниже показателей нормы, однако в западных областях и в Карпатах дождей будет больше.

Ожидается в октябре и бабье лето. На данный момент пока сложно назвать даты, однако предварительно это будет во второй половине месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в октябре ожидается мощная магнитная буря.