Можно смотреть вечно: украинцы делятся эффектными фото и видео полнолуния

Если вы не успели насладиться зрелищем, мы собрали для вас фото и видео, как это было

В ночь с 28 на 29 сентября украинцам открывается чудесный вид на полнолуние, — над большинством областей ясная погода, что способствует обзору ночного неба.

На фоне этого жители Украины массово делятся в соцсетях фото и видео небесного явления. "Телеграф" собрал несколько из лучших кадров.

Пусть полнолуние является довольно частым явлением, однако все равно всегда приятно отвлечься от рутины и быта за наблюдением за ночным небом.

Как выглядит сегодняшнее полнолуние, показывают жители Киева, Кривого Рога, Одессы, Ужгорода, Запорожье и других уголков страны:

Полнолуние в Киеве

Вид на полнолуние в Кривом Роге

Полнолуние в Запорожье

Заметим, что традиционно полнолуние сопровождается огромным приливом энергии, которую можно и хочется использовать в различных направлениях. В период полнолуния рекомендуют наводить порядки, заниматься спортом, медитировать, заботиться о себе, проводить время с близкими.

Как ранее сообщал "Телеграф", полнолуние 29 сентября может кардинально изменить личную жизнь сразу четырех знаков Зодиака.