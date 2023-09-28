Первое осеннее полнолуние: как провести 29 сентября с максимальной пользой

Существуют несколько обрядов, которые помогут впустить в жизнь немного радости и тепла

В пятницу, 29 сентября, в 12:57 по киевскому времени произойдет первое осеннее полнолуние, которое, с астрологической перспективы, обещает быть необычным.

Это очень значимый период, пишет "Клубер". Полнолуние всегда сопровождается огромным запасом энергии, которую хочется использовать в различных направлениях.

Важное особенное свойство этого полнолуния заключается в способности контролировать себя, демонстрировать зрелость и уважение к чувствам как других людей, так и собственным, сохранять отношения и выражать эмоции с умом.

Что нужно сделать 29 сентября: обряды и ритуалы

Устроить порядок в своих мыслях и эмоциях, привести в порядок свой дом или квартиру, установить четкие цели на будущее, проявить свои самые смелые и мощные качества для достижения задуманного.

Провести время с близкими и уделить внимание родителям (если они живы, то навестить их или хотя бы позвонить, а если ушли из жизни, то вспомнить их с теплом и благодарностью за все блага, которыми мы обладаем, и за нашу собственную мощь и силу).

Активные виды спорта также полезны, но стоит уделить время длительным прогулкам. Прогулки на свежем воздухе под лунным и солнечным сиянием придают энергии и помогают переработать избыток энергии.

В ночь с 28 на 29 сентября проведите ритуал подготовки лунной воды: поставьте стакан с водой на подоконник. Утром, как только проснетесь, выпейте эту воду, одновременно сосредотачиваясь на вашем текущем желании.

Примите расслабляющую ванну с добавлением морской соли, чтобы очистить свое тело как изнутри, так и снаружи. Замените постельное белье, чтобы создать чистое и уютное пространство.

Что нельзя делать в полнолуние 29 сентября

Не спешите принимать важные решения, направьте свою энергию на пользу, уделяйте больше времени природе. Постарайтесь избегать излишнего потребления жирной пищи, сдерживайтесь от чрезмерного употребления чипсов, газированных напитков, алкоголя и других вредных продуктов.

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