Отношения под угрозой: полнолуние 29 сентября изменит личную жизнь четырех знаков Зодиака

Могут стать одинокими в это полнолуние Овен, Телец, Лев и Весы

В пятницу 29 сентября 2023 года в 12:58 по Киеву произойдет полнолуние, которое может быть неудачным для некоторых знаков Зодиака. Негативно повлияет это событие на личную жизнь четырех зодиакальных представителей.

По словам астрологов, сентябрьское полнолуние сулит расставание людям, рожденным под знакам Зодиака Овен, Телец, Лев и Весы. Об этом пишет Bustle.

Овен

В это полнолуние вы можете быть немного эгоистичным и подвергать любые вещи сомнению. Найдите время, чтобы подумать о себе и своем успехе. Если вы сосредоточитесь, то поймете, что помогло вашему развитию и как следует строить планы на будущее. Астрологи не исключают, что что со стороны партнера вы столкнетесь с сопротивлением. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Телец

Сентябрьское полнолуние заставит вас расширять свое сознание. Венера в квадрате с Ураном внесет неожиданное напряжение в отношения. Будьте готовы к изменениям в личной жизни, о которых вы даже подумать не могли. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Венера сейчас находится в вашем знаке, наполняя ваши отношения страстью и напряжением. Астрологи рекомендуют быть осторожнее с тем, что говорите, но, что еще важнее, с тем, как вы это говорите. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Ваши отношения сейчас на горячем уровне. Астрологи советуют следить за тем, как вы реагируете на других. Лучше бездумно перестать угождать людям. Полнолуние поможет вам перестать бежать от действительности, ограничивая ваш успех. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому удастся разбогатеть в полнолуние 29 сентября. Повезет лишь нескольким знакам Зодиака.