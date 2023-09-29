Можна дивитися вічно: українці діляться ефектними фото та відео повні

Якщо ви не встигли насолодитися видовищем, ми зібрали для вас фото та відео, як це було

У ніч із 28 на 29 вересня українцям відкривається чудовий краєвид на повний місяць, — над більшістю областей ясна погода, що сприяє огляду нічного неба.

На тлі цього мешканці України масово діляться у соцмережах фото та відео небесного явища. "Телеграф" зібрав кілька найкращих кадрів.

Нехай повня є досить частим явищем, проте все одно завжди приємно відволіктися від рутини та побуту за спостереженням за нічним небом.

Як виглядає сьогоднішня повня, показують жителі Києва, Кривого Рогу, Одеси, Ужгорода, Запоріжжя та інших куточків країни:

Повний місяць у Києві

Вид на повню у Кривому Розі

Повний місяць у Запоріжжі

Зауважимо, що зазвичай повний місяць супроводжується величезним припливом енергії, яку можна і хочеться використовувати в різних напрямках. У період повного місяця рекомендують прибиратися, займатися спортом, медитувати, піклуватися про себе, проводити час із близькими.

Як раніше повідомляв "Телеграф", повний місяць 29 вересня може кардинально змінити особисте життя одразу чотирьох знаків Зодіаку.