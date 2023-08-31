Суперблакитний Місяць 2023: вражаючі фото повні з різних куточків світу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 556
Жителі планети змогли побачити унікальне небесне явище
Наприкінці літа спостерігачам за небесними явищами принесла радість дуже рідкісна подія — "блакитний" супермісяць, який стався в ніч з 30 на 31 серпня. Попри назву цього явища, поверхня земного супутника не набуває синього відтінку.
Точний момент повні настав тоді, коли Місяць опинився навпроти Сонця. У цій ситуації це сталося приблизно о 4:30 ранку 31 серпня. Супутник Землі з’явився відразу після того, як Сонце зайшло, його можна було спостерігати в області сузір’я Водолія. "Блакитний" супермісяць, своєю чергою, радував око мешканцям планети до світанку 31 серпня.
Зазначимо, що найближчий супермісяць очікується 18 вересня 2024 року. Це буде перший супермісяць наступного року, а друге відбудеться 17 жовтня. Наступний "блакитний" супермісяць, однак, не очікується раніше 2037 року.
Вражаючі фото "блакитного" супермісяця з різних країн
Нагадаємо, що астрологи дуже серйозно ставляться до таких унікальних повнів. Раніше вони розповіли, яким п’ятьом знакам Зодіаку "блакитний" Місяць несе кардинальні зміни і в коханні, і в кар’єрі.