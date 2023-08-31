Суперблакитний Місяць 2023: вражаючі фото повні з різних куточків світу

Жителі планети змогли побачити унікальне небесне явище

Наприкінці літа спостерігачам за небесними явищами принесла радість дуже рідкісна подія — "блакитний" супермісяць, який стався в ніч з 30 на 31 серпня. Попри назву цього явища, поверхня земного супутника не набуває синього відтінку.

Точний момент повні настав тоді, коли Місяць опинився навпроти Сонця. У цій ситуації це сталося приблизно о 4:30 ранку 31 серпня. Супутник Землі з’явився відразу після того, як Сонце зайшло, його можна було спостерігати в області сузір’я Водолія. "Блакитний" супермісяць, своєю чергою, радував око мешканцям планети до світанку 31 серпня.

Зазначимо, що найближчий супермісяць очікується 18 вересня 2024 року. Це буде перший супермісяць наступного року, а друге відбудеться 17 жовтня. Наступний "блакитний" супермісяць, однак, не очікується раніше 2037 року.

Вражаючі фото "блакитного" супермісяця з різних країн

"Блакитний" місяць освітлює нічне небо в Торонто, Онтаріо, Канада, 30 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Рідкісний "блакитний" місяць освітлює нічне небо в Анкарі, Туреччина, 31 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Суперблакитний місяць 31 серпня 2023 року в Мілані, Італія. Фото: Getty Images

Вид на супермісяць за пірамідами Гізи в Єгипті, 31 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Автомобілі проїжджають Босфорським мостом, коли суперблакитний Місяць заходить 31 серпня 2023 року в Стамбулі, Туреччина. Фото: Getty Images

Суперблакитний Місяць сідає за Balmoral Hotel в Единбурзі, Шотландія. Фото: Getty Images

Супермісяць сходить над мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско, США. Фото: Getty Images

Місяць піднімається за Королівським будинком 30 серпня 2023 року в Ліверпулі, Велика Британія. Фото: Getty Images

Найбільший і яскравий повний Місяць видно над Порту, Португалія. Фото: Getty Images

Суперблакитний Місяць сходить за готелем Marina Bay Sands 30 серпня 2023 року в Сінгапурі. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що астрологи дуже серйозно ставляться до таких унікальних повнів. Раніше вони розповіли, яким п’ятьом знакам Зодіаку "блакитний" Місяць несе кардинальні зміни і в коханні, і в кар’єрі.