Стосунки під загрозою: повня 29 вересня змінить особисте життя чотирьох знаків Зодіаку

Можуть стати самотніми в цю повню Овен, Телець, Лев і Терези

У п’ятницю 29 вересня 2023 року о 12:58 за Києвом відбудеться повня, яка може бути невдалою для деяких знаків Зодіаку. Негативно вплине ця подія на особисте життя чотирьох зодіакальних представників.

За словами астрологів, вереснева повня обіцяє розставання людям, народженим під знаками Зодіаку Овен, Телець, Лев та Терези. Про це пише Bustle.

Овен

У цей повний місяць ви можете бути трохи егоїстичним і піддавати будь-які речі сумніву. Знайдіть час, щоб подумати про себе та свій успіх. Якщо ви зосередитеся, зрозумієте, що допомогло вашому розвитку і як слід будувати плани на майбутнє. Астрологи не виключають, що з боку партнера ви зіткнетеся з опором. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Телець

Вересневий повний місяць змусить вас розширювати свою свідомість. Венера у квадраті з Ураном внесе несподівану напругу у стосунки. Будьте готові до змін в особистому житті, про які ви навіть подумати не могли. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

Венера зараз знаходиться у вашому знаку, наповнюючи ваші стосунки пристрастю та напругою. Астрологи рекомендують бути обережнішими з тим, що кажете, але, що ще важливіше, з тим, як ви це кажете. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Терези

Ваші стосунки зараз на гарячому рівні. Астрологи радять стежити за тим, як ви реагуєте на інших. Краще перестати бездумно догоджати людям. Повний місяць допоможе вам перестати тікати від дійсності, обмежуючи ваш успіх. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому вдасться розбагатіти в повню 29 вересня. Пощастить лише кільком знакам Зодіаку.