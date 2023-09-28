Перша осіння повня: що потрібно і не можна робити 29 вересня, ритуали

Існують кілька обрядів, які допоможуть впустити в життя трохи радості та тепла

У п’ятницю, 29 вересня, о 12:57 за київським часом відбудеться перша осіння повня, яка, з астрологічної перспективи, обіцяє бути незвичайною.

Це дуже значимий період, пише "Клубер". Повня завжди супроводжується величезним запасом енергії, яку хочеться використовувати в різних напрямках.

Важлива особлива властивість цієї повні полягає у здатності контролювати себе, демонструвати зрілість та повагу до почуттів як інших людей, так і власних, зберігати стосунки та виражати емоції з розумом.

Що потрібно зробити 29 вересня: обряди та ритуали

Влаштувати порядок у своїх думках та емоціях, упорядкувати свій будинок чи квартиру, встановити чіткі цілі на майбутнє, проявити свої найсміливіші та найпотужніші якості для досягнення задуманого.

Провести час з близькими та приділити увагу батькам (якщо вони живі, то відвідати їх чи хоча б зателефонувати, а якщо пішли з життя, то згадати їх із теплом і вдячністю за всі блага, які ми маємо, і за нашу власну міць і силу).

Активні види спорту також корисні, але варто приділити час тривалим прогулянкам. Прогулянки на свіжому повітрі під місячним та сонячним сяйвом надають енергії та допомагають переробити надлишок енергії.

У ніч із 28 на 29 вересня проведіть ритуал підготовки місячної води: поставте склянку з водою на підвіконня. Вранці, як тільки прокинетеся, випийте цю воду, одночасно зосереджуючись на вашому бажанні.

Прийміть розслаблюючу ванну з додаванням морської солі, щоб очистити тіло як зсередини, так і зовні. Замініть постільну білизну, щоб створити чистий та затишний простір.

Що не можна робити в повню 29 вересня

Не поспішайте приймати важливі рішення, направте свою енергію на користь, приділяйте більше часу природі. Намагайтеся уникати надмірного споживання жирної їжі, утримуйтеся від надмірного вживання чіпсів, газованих напоїв, алкоголю та інших шкідливих продуктів.

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