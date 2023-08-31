Суперголубая Луна 2023: впечатляющие фото полнолуния с разных уголков мира
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Жители планеты смогли лицезреть уникальное небесное явление
В конце лета наблюдателям за небесными явлениями доставило радость очень редкое событие — "голубое" суперлуние, которое произошло в ночь с 30 на 31 августа. Несмотря на название этого явления, поверхность земного спутника не приобретает синего оттенка.
Точный момент полнолуния настал тогда, когда Луна оказалась напротив Солнца. В данной ситуации это случилось примерно в 4:30 утра 31 августа. Спутник Земли появился сразу после того, как Солнце зашло, его можно было наблюдать в области созвездия Водолея. "Голубая" суперлуна, в свою очередь, радовала глаз жителям планеты до рассвета 31 августа.
Отметим, что ближайшее суперлуние ожидается 18 сентября 2024 года. Это будет первое суперлуние в следующем году, а второе произойдет 17 октября. Следующее "голубое" суперлуние, однако, не ожидается раньше 2037 года.
Впечатляющие фото "голубого" суперлуния с разных стран
Напомним, что астрологи очень серьезно относятся к таким уникальным полнолуниям. Ранее они рассказали, каким пяти знакам Зодиака "голубая" Луна несет кардинальные перемены и в любви, и в карьере.