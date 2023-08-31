Суперголубая Луна 2023: впечатляющие фото полнолуния с разных уголков мира

Жители планеты смогли лицезреть уникальное небесное явление

В конце лета наблюдателям за небесными явлениями доставило радость очень редкое событие — "голубое" суперлуние, которое произошло в ночь с 30 на 31 августа. Несмотря на название этого явления, поверхность земного спутника не приобретает синего оттенка.

Точный момент полнолуния настал тогда, когда Луна оказалась напротив Солнца. В данной ситуации это случилось примерно в 4:30 утра 31 августа. Спутник Земли появился сразу после того, как Солнце зашло, его можно было наблюдать в области созвездия Водолея. "Голубая" суперлуна, в свою очередь, радовала глаз жителям планеты до рассвета 31 августа.

Отметим, что ближайшее суперлуние ожидается 18 сентября 2024 года. Это будет первое суперлуние в следующем году, а второе произойдет 17 октября. Следующее "голубое" суперлуние, однако, не ожидается раньше 2037 года.

Впечатляющие фото "голубого" суперлуния с разных стран

"Голубая" Луна освещает ночное небо в Торонто, Онтарио, Канада, 30 августа 2023 года. Фото: Getty Images

Редкая суперголубая луна освещает ночное небо в Анкаре, Турция, 31 августа 2023 года. Фото: Getty Images

Суперголубая Луна 31 августа 2023 года в Милане, Италия. Фото: Getty Images

Вид на суперлуну за пирамидами Гизы в Египте, 31 августа 2023 года. Фото: Getty Images

Автомобили проезжают по Босфорскому мосту, когда суперголубая Луна заходит 31 августа 2023 года в Стамбуле, Турция. Фото: Getty Images

Суперголубая Луна садится за Balmoral Hotel в Эдинбурге, Шотландия. Фото: Getty Images

Суперлуна восходит над мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, США. Фото: Getty Images

Луна поднимается за Королевским зданием 30 августа 2023 года в Ливерпуле, Великобритания. Фото: Getty Images

Самая большая и яркая полная Луна видна над Порту, Португалия. Фото: Getty Images

Суперголубая Луна восходит за отелем Marina Bay Sands 30 августа 2023 года в Сингапуре. Фото: Getty Images

Напомним, что астрологи очень серьезно относятся к таким уникальным полнолуниям. Ранее они рассказали, каким пяти знакам Зодиака "голубая" Луна несет кардинальные перемены и в любви, и в карьере.