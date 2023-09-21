Осень отменяется? Синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине до конца сентября

Кибальчич прогнозирует продолжение метеорологического лета

Первый месяц осени радует украинцев теплой погодой. Более того, не стоит ожидать похолодания и в конце сентября, местами прогнозируется 30-градусная температура.

Об этом свидетельствует прогноз погоды в Украине на ближайшие десять дней. Информацию озвучил "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Как поясняет эксперт, большая часть Центральной, Южной и Восточной Европы находится под влиянием зоны повышенного давления, где циркулирует тёплый и сухой воздух субтропического происхождения. Сюда же подпадает и Украина, поэтому в большинстве областей преобладает солнечная и сухая погода с комфортными температурными показателями, которые местами даже превышают норму на 3-5 градусов. Согласно прогнозу, подобный характер погодных условий в нашей стране сохранится до конца месяца. Однако Кибальчич отмечает, что более неустойчивая погода с периодическими дождями и пониженным температурным фоном ожидается только в западных областях.

Погода в Украине 22-24 сентября

До 24 сентября на территории Украины, прогнозирует метеоролог, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Только днём 24 сентября на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер ожидается преимущественно южной и юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 °С, в восточных, северных областях и в Карпатской регионе +7…+12 °С. Днём воздух прогреется до +23…+28 °С, в южных областях выше: 23-24 сентября местами ожидается +29…+30 °С.

Прогноз на 23 сентября. Карта УкрГМЦ

Погода в Украине 25-30 сентября

Синоптик предупреждает, что с 25 по 30 сентября в районе стран Балтии ожидается развитие молодого антициклона и рост давления по всей Восточной Европе. Постепенно данный антициклон будет смещаться в восточном направлении и определять погодные условия в нашей стране. Сохранится период солнечной погоды, преимущественно без осадков. Температура воздуха существенным образом не изменится. В ночное время столбики термометров покажут значения в пределах от +13 до +18 °С, днём воздух будет прогреваться до +23…+28 °С, в южной половине и Крыму – от +29 до +31 °С.

Прогноз на 25 сентября. Карта УкрГМЦ

"Таким образом, до конца месяца продержится летний характер погоды, поэтому метеорологическое лето продолжится. Напомним, что в метеорологии для умеренного климата под термином "лето" предполагается устойчивый период времени со среднесуточной температурой +15 °С и выше", — подытоживает Кибальчич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к какой зиме готовиться украинцам в 2023 году. Ученая Украинского гидрометинститута Вазира Мартазинова отмечает, что ноябрь может оказаться более холодным, чем декабрь.