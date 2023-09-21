Осінь скасовується? Синоптик розповів, на яку погоду очікувати в Україні до кінця вересня

Кібальчич прогнозує продовження метеорологічного літа

Перший місяць осені радує українців теплою погодою. Ба більше, не варто очікувати на похолодання і наприкінці вересня, місцями прогнозується 30-градусна температура.

Про це свідчить прогноз погоди на найближчі десять днів. Інформацію озвучив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Як пояснює експерт, більша частина Центральної, Південної та Східної Європи перебуває під впливом зони підвищеного тиску, де циркулює тепле й сухе повітря субтропічного походження. Сюди ж підпадає і Україна, тож у більшості областей переважає сонячна та суха погода з комфортними температурними показниками, які подекуди навіть перевищують норму на 3-5 градусів. За прогнозом, подібний характер погодних умов у нашій країні збережеться до кінця місяця. Однак Кібальчич зазначає, що більш нестійка погода з періодичними дощами та зниженим температурним тлом очікується лише у західних областях.

Погода в Україні 22-24 вересня

До 24 вересня на території України, прогнозує метеоролог, спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень 24 вересня на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами. Вітер очікується переважно південної і південно-східної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 °С, у східних, північних областях та в Карпатському регіоні +7…+12 °С. Вдень повітря прогріється до +23...+28°С, у південних областях вище: 23-24 вересня місцями очікується +29...+30°С.

Прогноз на 23 вересня. Карта УкрГМЦ

Погода в Україні 25-30 вересня

Синоптик попереджає, що з 25 по 30 вересня у районі країн Балтії очікується розвиток молодого антициклону та зростання тиску по всій Східній Європі. Поступово цей антициклон зміщуватиметься у східному напрямку й визначатиме погодні умови в нашій країні. Збережеться період сонячної погоди, переважно без опадів. Температура повітря істотно не зміниться. У нічний час стовпчики термометрів покажуть значення в межах від +13 до +18 °С, вдень повітря прогріватиметься до +23…+28 °С, у південній половині та Криму – від +29 до +31 °С.

Прогноз на 25 вересня. Карта УкрГМЦ

"Таким чином, до кінця місяця протримається літній характер погоди, тому метеорологічне літо продовжиться. Нагадаємо, що у метеорології для помірного клімату під терміном "літо" передбачається стійкий період часу із середньодобовою температурою +15 °С та вище", — підсумовує Кібальчич.

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