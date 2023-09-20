Де буде до +29 градусів, а де чекати на дощі: прогноз погоди до кінця тижня

Дощі будуть короткочасними і лише у деяких областях

Перший місяць осені продовжує радувати українців теплою погодою, хоча ночами стає все прохолодніше. Окрім того, у деяких областях пройдуть дощі.

Прогноз погоди на найближчі дні дають синоптики Укргідрометцентру. Загалом до кінця тижня збережеться тепло, початок вихідних буде сухим для всіх областей, окрім однієї.

У середу, 20 вересня, опади очікуються у деяких західних та центральних областях, а також на півночі України. Температура повітря буде високою — вдень прогнозується +20 +26 градусів, вночі — 9-16 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 20 вересня

У четвер, 21 вересня, дощі можливі лише у Сумській та Чернігівській областях, на решті території країни – сухо, хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22-27 градусів із позначкою "плюс", вночі прогнозується від +10 до +16 градусів.

Карта погоди на 21 вересня

П’ятниця, 22 вересня, принесе дощі на захід України, в решті регіонів без опадів. Денна температура буде аналогічною до попереднього дня, вночі очікується від 11 до 16 градусів тепла.

Карта погоди на 22 вересня

Вихідні розпочнуться з чудової погоди, у суботу, 23 вересня, по всій країні, за винятком Волині буде сухо та сонячно. Вдень термометри покажуть +23 +29 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 9 до 16 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 23 вересня

У неділю, 24 вересня, дощами накриє захід України та Житомирщину. На решті території опадів не прогнозується, мінлива хмарність. Температура повітря очікується вдень на рівні +21 +29 градусів, вночі — від 9 до 16 градусів вище за нуль.

Карта погоди на 24 вересня

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла "Телеграфу", якою буде погода наступного тижня. Вона спрогнозувала, скільки в Україні ще протримається літнє тепло.