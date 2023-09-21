Сонце ще встигне прогріти Київ: коли містяни чекають ясні дні

Протягом чотирьох днів вітер не турбуватиме місто

Синоптики прогнозували, що столицю накриють дрібні дощі лише у середу, але їх слід чекати й протягом четверга, 21 вересня. Однак у п'ятницю та вихідні природа змінить свій настрій і дасть можливість ще насолодитись сонцем та теплом.

Як повідомляє синоптичний сайт Sinoptik, денна температура буде тільки зростати. Якщо у четвер вона буде +23 градуси, то до кінця вихідних передбачається +28 °C.

У четвер, 21 вересня, у Києві ще задощить. Хмарна погода буде триматись до самого вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Удень температура повітря прогріється до 23 теплих градусів. Вночі охолоне до +15 °C. У денний час дутиме легкий вітер, до 2 м/с.

Ближче до вихідних, 22 вересня, увесь день у Києві небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Вдень термометри покажуть +26 °C. Вночі синоптики прогнозують 14 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

У суботу, 23 вересня, від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки — до самого вечора у Києві буде триматися ясна погода. Без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть 27 теплих градусів, вночі прогнозується від +16 °C. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

У неділю, 24 вересня, столиця також готується до теплого та сонячного дня. Температура повітря буде високою — вдень прогнозується 28 теплих градусів, вночі — 17 °C. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня по всій Україні.