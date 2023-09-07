"Планета пережила сезон кипіння": ООН б’є на сполох через зміни клімату

Минуле літо стало найспекотнішим в історії

Поки Україні стоїть розкішне бабине літо, голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку. За його словами, зараз Земля страждає від "кліматичного зриву" через температурні рекорди в літні місяці.

Гутерріш зазначив, що минуле літо було найспекотнішим за всю історію спостережень, почалася кліматична криза. У звіті Всесвітньої метеорологічної організації, яка є агентством Організації Об’єднаних Націй, уточнили, що серпень став другим найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, поступившись лише червню.

Минулого місяця було зафіксовано найвищу глобальну середньомісячну температуру поверхні моря за весь час спостережень. Вона становила 20,9°C. Рекордною також стала середня температура у червні-серпні – 16,77 °C. Цей показник на 0,66 ° C вище середнього. Перевищує він і попередній рекорд, зафіксований у 2019 році.

Інфографіка Всесвітньої метеорологічної організації

"Наша планета щойно пережила сезон кипіння — найспекотніше літо в історії. Почався кліматичний зрив", — контатував Гутерріш. Він закликав світових лідерів діяти, щоб запобігти "кліматичному хаосу".

Інфографіка Всесвітньої метеорологічної організації

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації наголошується, що такі тривожні тенденції спричинені людською діяльністю. Зокрема — спалюванням викопного палива, нафти та природного газу. Крім того, на клімат впливає явище "Ель-Ніньо" у Тихому океані – підвищення температури поверхні води.

Період з січня по серпень 2023 року став другим найтеплішим за всю історію спостережень після 2016 року, коли сталося сильне потепління "Ель-Ніньо". При цьому генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас пояснив, що температура підвищується зазвичай "до того, як станеться повний вплив потепління від події "Ель-Ніньо".

Як раніше розповідав "Телеграф", на думку групи вчених з Університету Вірджинії, Земля стоїть на порозі кількох переломних моментів і незабаром на неї чекає каскад кліматичних змін. Вони будуть настільки кардинальними, що доведеться перемальовувати кліматичні карти, вперше складені у 1880-х роках.