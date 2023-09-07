Наближається найхолодніша ніч тижня, але вихідні будуть ідеальними: прогноз погоди на найближчі дні

Ночами вже відчувається настання осені

В Україні триває бабине літо з його сонячними та теплими днями. Проте нічна свіжість нагадує, що на порозі вже другий тиждень осені, і однієї з найближчих ночей місцями в Україні буде всього 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 7-11 вересня дав Український гідрометцентр. Й завершення тижня й вихідні порадують чудовими днями.

У четвер, 7 вересня, опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень прогнозується +19 +27 градусів. Найхолодніше буде на Сумщині, а найтепліше — на півдні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 19 градусів тепла.

Карта погоди 7 вересня

У п’ятницю, 8 вересня, синоптична картина буде аналогічною попередньому дню, але все ж таки, хай і потроху, стає все прохолодніше. Вдень очікується від +17 (Сумщина) до +28 градусів (Закарпаття). У нічний час – від 5 до 15 градусів зі знаком "плюс" (у Криму до +17).

Карта погоди 8 вересня

У суботу, 9 вересня, температурні показники будуть на рівні попереднього дня, опадів не очікується. Прекрасний день для прогулянок, пікніків та роботи в саду.

Карта погоди 9 вересня

У неділю, 10 вересня, погода буде чудовою, сонячно, без опадів. Температурні показники навіть трохи підвищаться, ночами ніде в Україні стовпчики термометрів не опустяться нижче за +8 градусів, максимально буде +17 на Одещині. У денний час прогнозується від 20 до 28 градусів вище за нуль.

Карта погоди 10 вересня

Початок нового тижня, понеділок, 11 вересня, не порушить синоптичного благополуччя, опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень буде від +20 до +28 градусів. Вночі синоптики прогнозують 10-17 градусів тепла.

Карта погоди 11 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки. Загалом вересень цього року обіцяє бути теплішим за середні багаторічні показники на 1-3 градуси.