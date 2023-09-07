Наближається найхолодніша ніч тижня, але вихідні будуть ідеальними: прогноз погоди на найближчі дні
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Ночами вже відчувається настання осені
В Україні триває бабине літо з його сонячними та теплими днями. Проте нічна свіжість нагадує, що на порозі вже другий тиждень осені, і однієї з найближчих ночей місцями в Україні буде всього 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на 7-11 вересня дав Український гідрометцентр. Й завершення тижня й вихідні порадують чудовими днями.
У четвер, 7 вересня, опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень прогнозується +19 +27 градусів. Найхолодніше буде на Сумщині, а найтепліше — на півдні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 19 градусів тепла.
У п’ятницю, 8 вересня, синоптична картина буде аналогічною попередньому дню, але все ж таки, хай і потроху, стає все прохолодніше. Вдень очікується від +17 (Сумщина) до +28 градусів (Закарпаття). У нічний час – від 5 до 15 градусів зі знаком "плюс" (у Криму до +17).
У суботу, 9 вересня, температурні показники будуть на рівні попереднього дня, опадів не очікується. Прекрасний день для прогулянок, пікніків та роботи в саду.
У неділю, 10 вересня, погода буде чудовою, сонячно, без опадів. Температурні показники навіть трохи підвищаться, ночами ніде в Україні стовпчики термометрів не опустяться нижче за +8 градусів, максимально буде +17 на Одещині. У денний час прогнозується від 20 до 28 градусів вище за нуль.
Початок нового тижня, понеділок, 11 вересня, не порушить синоптичного благополуччя, опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень буде від +20 до +28 градусів. Вночі синоптики прогнозують 10-17 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки. Загалом вересень цього року обіцяє бути теплішим за середні багаторічні показники на 1-3 градуси.