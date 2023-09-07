"Планета пережила сезон кипения": ООН бьет тревогу из-за изменений климата

Минувшее лето стало самым жарким в истории

Пока Украине стоит роскошное бабье лето, глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности. По его словам, сейчас Земля страдает от "климатического срыва" из-за температурных рекордов в летние месяцы.

Гутерриш отметил, что минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, начался климатический кризис. В отчете Всемирной метеорологической организации, которая является агентством Организации Объединенных Наций уточнили, что август стал вторым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, уступив лишь июню.

В прошлом месяце была зафиксирована самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все время наблюдений. Она составила 20,9°C. Рекордной также стала средняя температура в июне-августе – 16,77 °C. Этот показатель на 0,66 ° C выше среднего. Превышает он и предыдущий рекорд, зафиксированный в 2019 году.

Инфографика Всемирной метеорологической организации

"Наша планета только что пережила сезон кипения – самое жаркое лето в истории. Начался климатический срыв", – контатировал Гутерриш. Он призвал мировых лидеров действовать, чтобы предотвратить "климатический хаос".

Инфографика Всемирной метеорологической организации

В отчете Всемирной метеорологической организации отмечается, что такие тревожные тенденции вызваны человеческой деятельностью. В частности — сжиганием ископаемого топлива, нефти и природного газа. Кроме того, на климат влияет явление "Эль-Ниньо" в Тихом океане – повышение температуры поверхности воды.

Период с января по август 2023 стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений после 2016 года, когда произошло сильное потепление "Эль-Ниньо". При этом генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас пояснил, что температура повышается обычно "до того, как произойдет полное влияние потепления от события "Эль-Ниньо".

Как ранее рассказывал "Телеграф", по мнению группы ученых из Университета Вирджинии, Земля стоит на пороге нескольких переломных моментов и вскоре на нее обрушится каскад климатических изменений. Они будут настолько кардинальными, что придется перерисовывать климатические карты, впервые составленные в 1880-х годах.