Приближается самая холодная ночь недели, но выходные будут идеальными: прогноз погоды на ближайшие дни
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По ночам уже ощущается наступление осени
В Украине продолжается бабье лето с его солнечными и теплыми днями. Однако ночная свежесть напоминает, что на пороге уже вторая неделя осени, и в одну из ближайших ночей местами в Украине будет всего 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 7-11 сентября дал Украинский гидрометцентр. И завершение недели и выходные порадуют чудесными днями.
В четверг, 7 сентября, осадков не ожидается, переменная облачность. Днем прогнозируется +19 +27 градусов. Прохладнее всего будет на Сумщине, а теплее всего — на Юге. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 19 градусов тепла.
В пятницу, 8 сентября, синоптическая картина будет аналогичной предыдущему дню, но все же, пусть и понемногу, становится все прохладнее. Днем ожидается уже от +17 (Сумщина) до +28 градусов (Закарпатье). В ночное время — от 5 до 15 градусов со знаком "плюс" (в Крыму до +17).
В субботу, 9 сентября, температурные показатели будут на уровне предыдущего дня, осадков не ожидается. Прекрасный день для прогулок, пикников и работы в саду.
В воскресенье, 10 сентября, погода будет чудесной, солнечно, без осадков. Температурные показатели даже немного повысятся, по ночам нигде в Украине столбики термометров не опустятся ниже +8 градусов, максимально будет +17 в Одесской области. В дневное время прогнозируется от 20 до 28 градусов выше нуля.
Начало новой недели, понедельник, 11 сентября, не нарушит синоптического благополучия, осадков не ожидается, переменная облачность. Днем будет от +20 до +28 градусов. В ночное время синоптики прогнозируют 10-17 градусов тепла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки. В целом сентябрь в этом году обещает быть теплее средних многолетних показателей на 1-3 градуса.