Приближается самая холодная ночь недели, но выходные будут идеальными: прогноз погоды на ближайшие дни

По ночам уже ощущается наступление осени

В Украине продолжается бабье лето с его солнечными и теплыми днями. Однако ночная свежесть напоминает, что на пороге уже вторая неделя осени, и в одну из ближайших ночей местами в Украине будет всего 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7-11 сентября дал Украинский гидрометцентр. И завершение недели и выходные порадуют чудесными днями.

В четверг, 7 сентября, осадков не ожидается, переменная облачность. Днем прогнозируется +19 +27 градусов. Прохладнее всего будет на Сумщине, а теплее всего — на Юге. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 19 градусов тепла.

Карта погоды 7 сентября

В пятницу, 8 сентября, синоптическая картина будет аналогичной предыдущему дню, но все же, пусть и понемногу, становится все прохладнее. Днем ожидается уже от +17 (Сумщина) до +28 градусов (Закарпатье). В ночное время — от 5 до 15 градусов со знаком "плюс" (в Крыму до +17).

Карта погоды 8 сентября

В субботу, 9 сентября, температурные показатели будут на уровне предыдущего дня, осадков не ожидается. Прекрасный день для прогулок, пикников и работы в саду.

Карта погоды 9 сентября

В воскресенье, 10 сентября, погода будет чудесной, солнечно, без осадков. Температурные показатели даже немного повысятся, по ночам нигде в Украине столбики термометров не опустятся ниже +8 градусов, максимально будет +17 в Одесской области. В дневное время прогнозируется от 20 до 28 градусов выше нуля.

Карта погоды 10 сентября

Начало новой недели, понедельник, 11 сентября, не нарушит синоптического благополучия, осадков не ожидается, переменная облачность. Днем будет от +20 до +28 градусов. В ночное время синоптики прогнозируют 10-17 градусов тепла.

Карта погоды 11 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки. В целом сентябрь в этом году обещает быть теплее средних многолетних показателей на 1-3 градуса.