Солнце еще успеет прогреть Киев: когда горожан ждут ясные дни

В течение четырех дней ветер не будет беспокоить город

Синоптики прогнозировали, что столицу накроют мелкие дожди только в среду, но их следует ожидать и в четверг, 21 сентября. Однако в пятницу и выходные природа изменит свое настроение и позволит еще насладиться солнцем и теплом.

Как сообщает синоптический сайт Sinoptik, дневная температура будет только расти. Если в четверг он будет +23 градуса, то к концу выходных предполагается +28 °C.

В четверг, 21 сентября, в Киеве еще задождит. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Небольшой дождь, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру. Днем температура воздуха прогреется до 23 теплых градусов. Ночью остынет до +15 °C. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 2 м/с.

Ближе к выходным, 22 сентября, весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Днем термометры покажут +26°C. Ночью синоптики прогнозируют 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

В субботу, 23 сентября, от появленных до рассвета облаков уже утром не останется и упоминания — до самого вечера в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков. Днем показатели термометров покажут 27 теплых градусов, ночью прогнозируется от +16 °C. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, столица также готовится к теплому и солнечному дню. Температура воздуха будет высокой – днем прогнозируется 28 теплых градусов, ночью – 17 °C. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды до конца недели по всей Украине.