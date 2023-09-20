Где будет до +29 градусов, а где ждать дождей: прогноз погоды до конца недели

Дожди будут кратковременными и только в некоторых областях

Первый месяц осени продолжает радовать украинцев теплой погодой, хотя по ночам становится все прохладнее. Кроме того, в некоторых областях пройдут дожди.

Прогноз погоды на ближайшие дни дают синоптики Укргидрометцентра. В целом до конца недели сохранится тепло, начало выходных будет сухим для всех областей, кроме одной.

В среду, 20 сентября, осадки ожидаются в некоторых западных и центральных областях, а также на севере Украины. Температура воздуха будет высокой — днем прогнозируется +20 +26 градусов, в ночные часы — 9-16 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 20 сентября

В четверг, 21 сентября, дожди вероятны только в Сумской и Черниговской областях, на остальной территории страны — сухо, облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут 22-27 градусов с отметкой "плюс", ночью прогнозируется от +10 до +16 градусов.

Карта погоды на 21 сентября

Пятница, 22 сентября, принесет дожди на запад Украины, в остальных регионах без осадков. Дневная температура буде аналогична предыдущему дню, ночью ожидается от 11 до 16 градусов тепла.

Карта погоды на 22 сентября

Выходные начнутся с прекрасной погоды, в субботу, 23 сентября, по всей стране за исключением Волыни будет сухо и солнечно. В дневные часы термометры покажут +23 +29 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 9 до 16 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 23 сентября

В воскресенье, 24 сентября, дождями накроет запад Украины, а также Житомирщину. На остальной территории осадков не прогнозируется, переменная облачность. Температура воздуха ожидается днем на уровне +21 +29 градусов, ночью — от 9 до 16 градусов выше нуля.

Карта погоды на 24 сентября

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала "Телеграфу", какой будет погода на следующей неделе. Она дала прогноз, сколько в Украине еще продержится летнее тепло.