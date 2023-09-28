Большая магнитная буря ожидается в середине октября
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В последние дни этой недели сильного геомагнитного шторма не предполагается
В сентябре Земля страдает от сильного геомагнитного шторма. Особенно это почувствовали "погодозависимые" люди.
Тем временем ученые из солнечной лаборатории Meteoagent напоминают о графике магнитных бурь в сентябре и добавляют, что штормы пока не собираются покидать нашу Землю.
Высокая геоактивность на нашей планете длится уже больше недели — 27 сентября она увеличилась до 8 баллов, а 28 сентября заметно снижение до 7 баллов.
Последние дни на этой неделе не принесут сильных геомагнитных штормов.
Последующая магнитная буря после этого ожидается уже только в середине октября. Однако учитывайте, что это пока только предварительные данные, и к тому времени ситуация еще может измениться.
Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные лица, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.