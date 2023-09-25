Будут еще более тяжелые дни: когда землянам ждать сверхмощную магнитную бурю

На Солнце никак не утихнет геоактивность

Во второй половине сентября Землю накрыло мощной магнитной бурей, которая длится уже больше недели. Астросиноптики уверяют, что скоро будет еще больший уровень пика магнитной бури.

Как сообщает сайт Spaceweather, геомагнитный шторм, продолжавшийся вчера на нашей планете, понемногу утихает, но может вспыхнуть снова, когда Земля продвинется глубже в намагниченный след выброса корональной массы (CME) с Солнца. Незначительно-сильная буря ожидается 25 сентября.

В то же время, ученые из Meteoagent напоминают о графике магнитных бурь в этом месяце и добавляют, что на нем произошли изменения.

Итак, геомагнитный шторм, который прогнозировался до 25 сентября, продержится до 27 сентября и его сила вырастет до очень сильной. Во вторник будет минимальная сила магнитной бури, 5 баллов, хотя уже в среду ее мощность вырастет до 8 баллов.

После этого последние дни сентября принесут тишину на нашу планету.

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые и люди с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означает день осеннего равноденствия для землян.