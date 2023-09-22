На Земле царит магнитная буря: оставит ли Солнце нас в покое

Появился график геоактивности на Солнце, которые могут быть в ближайшие дни

Геомагнитный шторм, охвативший Землю несколько дней подряд, никак не закончится. Астросиноптики уверены, что он продержится еще несколько дней и его сила немного уменьшится.

Как сообщается на сайте солнечной лаборатории Spaceweather, в эти выходные, 23-24 сентября, два выброса корональной массы (СМЕ) от солнечного пятна AR3435 будут влиять на магнитное поле Земли, вызывая геомагнитные бури класса G1. Кроме того, они станут причиной Полярного сияния над северными штатами США — Миннесотой и Висконсином.

В то же время, ученые из Meteoagent напоминают о графике магнитных бурь в этом месяце и добавляют, что на нем произошли изменения.

Астросиноптики прогнозировали, что геомагнитный шторм продержится до 23 сентября, однако теперь он состоится и на следующий день.

После того на Земле воцарится четырехдневная тишина, но к концу месяца, 29 сентября, должно произойти небольшое магнитное возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая может ожидать опасность людей за пределами нашей планеты.