В Китае предложили план освоения ресурсов Солнечной системы: хотят справиться к 2100 году

Идея ученого перекликается с планами официального Китая

Китайский ученый придумал план Tiangong Kaiwu, включающий четыре этапа расширения экспансии человечества на Солнечную систему и использование ресурсов других планет и астероидов. План не правительственный, однако его автор Ван Вэй связан не только с Китайской академией наук, но и с главным космическим подрядчиком Китая CASC.

Подробности плана рассказывает Spacenews. В целях проекта – разработка стратегических минеральных ресурсов, использование внеземного водяного льда для топлива, создание транспортных узлов и узлов снабжения. Первым застроить планируют Луну и на ней добывать водно-ледовые ресурсы. Разделение воды на водород и кислород даст топливо для расширения пределов воздействия на более близкие к Земле астероиды, Марс и Юпитер, которые впоследствии могут стать грузовыми узлами.

Основная цель проекта – открыть перспективы и потенциально коммерциализировать использование космических ресурсов. Это дало бы толчок технологиям. Этапы внедрения плана рассчитаны на 2035, 2050, 2075 и 2100 годы. Однако у проекта пока нет четкого понимания бюджета, аппаратного обеспечения, изучения экономической целесообразности, поэтому это скорее прогрессивная идея.

В то же время, идеи космического экономического пространства и использования ресурсов Луны уже неоднократно звучали в Китае. В 2026 году Китай планирует искать на Луне водяной лед, а в 2030-х построить космическую станцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым удалось измерить температуру поверхности Луны и результат оказался удивительно интересным. Она оказалась почти втрое выше ожидаемой.