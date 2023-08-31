Космическая декоммунизация: на орбите Земли был уничтожен советский спутник

Произошло это примерно в 1400 километрах от Земли. Чем озабочены ученые?

Старая советская техника продолжает выходить из строя даже в космосе. На орбите Земли распался старый советский спутник, столкнувшись с космическим мусором.

По данным ученых, это произошло примерно в 1400 километрах от Земли — старый советский спутник предположительно распался из-за столкновения с космическим мусором. Об этом пишет Space.

"Недействующий советский спутник, запущенный в 1991 году, распался на семь обломков в результате столкновения с космическим мусором. Вероятно, эти обломки произошли от "Космос-2143" или "Космос-2145", запущенных на одной ракете", — сообщил астрофизик и эксперт по космическому мусору Джонатан МакДауэлл.

В то же время, исследователи обеспокоены другими советскими спутниками, которые до сих пор находятся на высоте 800 километров над Землей. Они могут помешать работе новых спутников.

К слову, как писал ранее "Телеграф", это не единственная российская операция, которая пошла "не о плане" — "Луна-25", который должен был совершить посадку в районе Южного полюса 21 августа, столкнулся с Луной и прекратил свое существование.