Космічна декомунізація: на орбіті Землі був знищений радянський супутник

Відбулося це приблизно за 1400 кілометрів від Землі. Чим стурбовані вчені?

Стара радянська техніка продовжує виходити з ладу навіть у космосі. На орбіті Землі розпався старий радянський супутник, зіштовхнувшись з космічним сміттям.

За даними вчених, це сталося приблизно за 1400 кілометрів від Землі — старий радянський супутник імовірно розпався через зіткнення з космічним сміттям. Про це пише Space.

"Недіючий радянський супутник, який запустили в 1991 році, розпався на сім уламків внаслідок зіткнення із космічним сміттям. Ймовірно, ці уламки походять від "Космос-2143" або "Космос-2145", запущених на одній ракеті", – повідомив астрофізик та експерт з космічного сміття Джонатан Макдауелл.

Водночас дослідники занепокоєні іншими радянськими супутниками, які досі перебувають на висоті 800 кілометрів над Землею. Вони можуть завадити роботі нових супутників.

До слова, як писав раніше "Телеграф", це не єдина російська операція, яка пішла "не про плану" — "Луна-25", який повинен був здійснити посадку в районі Південного полюса 21 серпня, зіштовхнувся з Місяцем та припинив своє існування.