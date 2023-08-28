Через російське вторгнення Україна втрачає космос: ексголова ДКА дав тривожну оцінку

Україна стає ризикованим партнером для співробітництва у космічній галузі не з власної волі

Українська космічна галузь відома в усьому світі завдяки видатним досягненням та налагодженій співпраці є різними космічними агентствами. Та через російське вторгнення галузь втрачає потужність — підприємства задіяні в інших типах виробництва, старі контракти закінчуються, а нових проєктів на горизонті поки немає.

Колишній голова космічного агентства України Володимир Усов в інтерв'ю Space.com розповів, що державне конструкторське бюро "Південне" та ракетний завод "Південмаш" у Дніпрі неодноразово зазнавали атак росіян. Саме вони створювали, зокрема, перший ступінь ракети Antares компанії Northrop Grumman.

Останній політ цього типу Antares серії 230 відбувся на початку серпня. Зазначимо, що використовувалися не тільки українські, а й російські комплектуючі.

Пуск ракети Antares в серпні 2023 року

Видання зазначає, що закінчення цього проєкту — лише одна із втрат української космічної галузі. До повномасштабного вторгення, ці два підприємства виробляли до 100 ракет-носіїв на рік, включаючи власну, українську ракету "Зеніт". На них виготовляють розгінні ступені для європейської легкої ракети Vega та її версії Vega C — контракт поки не завершено, але виробник натякав на можливі пошуки заміни.

Серед перспектив, які Україна втратила, Усов називає також те, що з країни пішла ракетобудівна компанія Firefly (США), вони мали дослідно-конструкторський центр в Дніпрі. "Я бачу більше шкоди [українській космічній галузі] від тих колаборацій, яких тут уже немає, ніж від прямих авіаударів російської армії", — цитує видання слова Усова. Щоправда, він зазначає, що деякі стартапи все ж таки існують, але їх недостатньо, аби замінити втрачене. Подальша доля галузі залежить від повоєнного відновлення та готовності західних країн інтегрувати Україну в свої програми.

Володимир Усов був головою Державного космічного агентства України у 2020 та 2021 роках

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