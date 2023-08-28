Из-за российского вторжения Украина теряет космос: экспредседатель ГКА дал тревожную оценку

Украина становится рискованным партнером для сотрудничества в космической отрасли не по своей воле

Украинская космическая отрасль известна во всем мире благодаря выдающимся достижениям и налаженному сотрудничеству с разными космическими агентствами. Но из-за российского вторжения отрасль теряет мощность — предприятия задействованы в других типах производства, старые контракты истекают, а новых проектов на горизонте пока нет.

Бывший глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью Space.com рассказал, что государственное конструкторское бюро "Южное" и ракетный завод "Южмаш" в Днепре неоднократно подвергались атакам россиян. Конкретно они создавали, первую ступень ракеты Antares компании Northrop Grumman.

Последний полет этого типа Antares серии 230 состоялся в начале августа. Отметим, что использовались не только украинские, но и российские комплектующие.

Пуск ракеты Antares в августе 2023 года.

Издание отмечает, что окончание этого проекта — только одна из потерь украинской космической отрасли. До полномасштабного вторжения эти два предприятия производили до 100 ракет-носителей в год, включая собственную, украинскую ракету "Зенит". На них производится разгонная ступень для европейской легкой ракеты Vega и ее версии Vega C — контракт пока не завершен, но производитель намекал на возможные поиски замены.

Среди перспектив, которые Украина потеряла, Усов называет также то, что из страны ушла ракетостроительная компания Firefly (США), у них был опытно-конструкторский центр в Днепре. "Я вижу больше вреда [украинской космической отрасли] от тех коллабораций, которых здесь уже нет, чем от прямых авиаударов российской армии", — цитирует издание слова Усова. Правда, он отмечает, что некоторые стартапы все же существуют, но их недостаточно, чтобы заменить утраченное. Дальнейшая судьба отрасли зависит от послевоенного восстановления и готовности западных стран интегрировать Украину в свои программы.

Владимир Усов был главой Государственного космического агентства Украины в 2020 и 2021 годах

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