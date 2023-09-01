Годами искали не то: ученые рассказали, как на самом деле может выглядеть таинственная "Планета 9"

Таинственная девятая планета может быть намного меньше

Предположения о том, что в отделенных частях нашей Солнечной системы скрывается еще одна таинственная планета далеко не новы, однако до сих пор никому так и не удавалось ее "поймать". Новое исследование же предполагает, что это может быть связано с тем, что ученые ищут немного не то, что следовало бы.

Как говорится в исследовании, обнародованном в The Astronomical Journal, ранее считалось, что в отдаленном облаке Койпера может скрываться планета в 6 раз крупнее Земли, однако теперь ее размеры уменьшили до 1,5-3 размера нашей планеты.

Ученые уже давно знают о существовании целого скрытого мира за пределами Нептуна и даже Плутона. Эти мелкие объекты, которые называют ТНО (транснептуновые объекты), удивили исследователей тем, что ведут себя как кластеры. Именно такое поведение натолкнуло на мысль о существовании ранее неизвестной планеты, которая могла бы оказывать на них гравитационное воздействие.

В новом исследовании предполагается, что эта планета находится на расстоянии в 250-500 астрономических единиц от Солнца (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию Земли от Солнца и составляет примерно 149,6 миллиона километров). Для сравнения, Плутон, который долгое время считали девятой планетой, находится на расстоянии в 40 астрономических единиц. Самый отдаленный объект, который нам удавалось обнаружить в нашей солнечной системе, и вовсе находится на расстоянии в 132 а.е.

Обнаружение новых ТНО и выявление их кластерного поведения позволило не только более точно описать, как может выглядеть условная девятая планета, но и предположить, что она движется по орбите с наклонением в 30 градусов относительно плоскости солнечной системы.

В любом случае, существование загадочной планеты остается теорией, поскольку современные технологии не могут позволить ее обнаружить. Проблема с изучением далеких уголков нашей системы заключается в том, что туда доходит очень мало света солнца, который едва "подсвечивает" находящиеся там мелкие объекты. Поэтому человечеству гораздо проще рассмотреть звезды в далеких галактиках, чем обнаружить то, что скрывается у нас "под самым носом".

Стоит отметить, что ранее ученые предложили не искать саму планету в облаке Койпера, а вместо того сфокусироваться на поисках ее спутников, которые могут быть более заметными для телескопов.