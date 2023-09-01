Роками шукали не те: вчені розповіли, як справді може виглядати таємнича "Планета 9"

Таємнича дев’ята планета може бути набагато меншою

Припущення про те, що у віддалених частинах нашої Сонячної системи ховається ще одна таємнича планета далеко не нові, проте досі нікому так і не вдавалося її "зловити". Нове дослідження ж передбачає, що це може бути пов’язане з тим, що вчені шукають трохи не те, що потрібно.

Як йдеться в дослідженні, оприлюдненому в The Astronomical Journal, раніше вважалося, що у віддаленій хмарі Койпера може ховатися планета в 6 разів більша за Землю, проте тепер її розміри зменшили до 1,5-3 розміру нашої планети.

Вчені давно знають про існування цілого прихованого світу поза Нептуном і навіть Плутоном. Ці дрібні об’єкти, які називають ТНО (транснептунові об’єкти), здивували дослідників тим, що поводяться як кластери. Саме така поведінка наштовхнула на думку про існування раніше невідомої планети, яка мала б на них гравітаційний вплив.

У новому дослідженні передбачається, що ця планета знаходиться на відстані 250-500 астрономічних одиниць від Сонця (1 астрономічна одиниця дорівнює середній відстані Землі від Сонця і становить приблизно 149,6 мільйона кілометрів). Для порівняння, Плутон, який довгий час вважали дев’ятою планетою, знаходиться на відстані 40 астрономічних одиниць. Найвіддаленіший об’єкт, який нам вдавалося виявити в нашій сонячній системі, і зовсім знаходиться на відстані 132 а.о.

Виявлення нових ТНО та виявлення їх кластерної поведінки дозволило не тільки більш точно описати, як може виглядати умовна дев’ята планета, а й припустити, що вона рухається орбітою з нахилом у 30 градусів щодо площини Сонячної системи.

У будь-якому випадку існування загадкової планети залишається теорією, оскільки сучасні технології не можуть дозволити її виявити. Проблема з вивченням далеких куточків нашої системи полягає в тому, що туди доходить дуже мало світла Сонця, яке ледве "підсвічує" дрібні об’єкти, що знаходяться там. Тому людству набагато простіше розглянути зірки в далеких галактиках, ніж виявити те, що ховається у нас "під носом".

Варто зазначити, що раніше вчені запропонували не шукати саму планету в хмарі Койпера, а натомість сфокусуватися на пошуках її супутників, які можуть бути помітнішими для телескопів.