Колеса не потрібні: вчені запропонували незвичайний спосіб перевезення вантажів по Місяцю

Через місячний пил колісні види транспорту можуть виявитися неефективними

Одним зі значних викликів при колонізації Місяця та планет нашої сонячної системи стане необхідність транспортування ресурсів. І щоб не возитися зі звичним транспортом у не найкомфортніших для його роботи умовах американські інженери запропонували вельми оригінальну систему.

Як йдеться в матеріалі phys.org, основним місячним транспортом можуть стати роботи на магнітній стрічці. Таку ідею запропонували інженери компанії SRI International, які протестували зменшену копію цих роботів на Землі.

Стрічка складається з двох шарів, які мають різний функціонал:

графітовий шар утворює магнітне поле, над яким зависають вагонетки;

шар "гнучкої електроніки" відповідає за керування вагонетками — він передає їм сигнали про те, де варто прискоритися, загальмувати або повернути.

Також можливе встановлення третього шару із сонячної батареї, яка забезпечуватиме живлення всієї системи.

Сама система отримала назву FLOAT, що розшифровується як Flexible Levitation on a Track ("система гнучкої левітації на доріжці"). Ця назва обґрунтована тим, що сама доріжка виходить дуже гнучкою і її можна скрутити у рулони для транспортування.

На Землі такі пристрої використовуються дуже часто, варто згадати хоча б поїзди на магнітній подушці.

Розгортання такої системи на Місяці спочатку може здатися позбавленим сенсу, проте він все ж таки є. Так розробники відзначають, що головною проблемою при налагодженні транспортної мережі на супутнику нашої планети стане пилюка.

Саме через неї транспортні засоби, які мають рухомі частини, довго там працювати не можуть через засмічення. Однак використання магнітної левітації дозволить радикальним способом розв'язати проблему — оскільки в системі немає частин, що рухаються, то й засмічуватися там нема чому.

Варто зазначити, що інша група інженерів теж запропонувала відмовитися від використання коліс на Місяці та інших планетах, а замість них використовувати роботів, що крокують.