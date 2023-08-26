Колеса не нужны: ученые предложили необычный способ перевозки грузов по Луне

Из-за лунной пыли колесные виды транспорта могут оказаться неэффективными

Одним из значительных вызовов при колонизации Луны и планет нашей солнечной системы станет необходимость транспортировки ресурсов. И чтобы не возиться с привычным транспортом в не самых комфортных для его работы условиях американские инженеры предложили весьма оригинальную систему.

Как говорится в материале phys.org, основным лунным транспортом могут стать левитирующие роботы на магнитной ленте. Такую идею предложили инженеры компании SRI International, которые уже протестировали уменьшенную копию этих роботов на Земле.

Лента состоит из двух слоев, которые имеют разный функционал:

графитовый слой создает магнитное поле, над которым зависают вагонетки;

слой "гибкой электроники" отвечает за управление вагонетками — он передает им сигналы о том, где стоит ускориться, затормозить или повернуть.

Также возможна установка третьего слоя из солнечной батареи, которая будет обеспечивать питание всей системы.

Сама система получила название FLOAT, что расшифровывается, как Flexible Levitation on a Track ("система гибкой левитации на дорожке"). Это название обосновано тем, что сама дорожка получается весьма гибкой и ее можно скрутить в рулоны для транспортировки.

На Земле подобные устройства используются весьма часто, стоит вспомнить хотя бы поезда на магнитной подушке.

Разворачивание такой системы на Луне сначала может показаться лишенным смысла, однако он все же есть. Так разработчики отмечают, что главной проблемой при налаживании транспортной сети на спутнике нашей планеты станет пыль.

Именно из-за нее транспортные средства, у которых есть подвижные части, долго там работать не могут из-за засорения. Однако использование магнитной левитации позволит радикальным способом решить проблему — поскольку в системе нет движущихся частей, то и засоряться там нечему.

Стоит отметить, что другая группа инженеров тоже предложила отказаться от использования колес на Луне и других планетах, а вместо них использовать шагающих роботов.