Луна удивила: индийские эксперты измерили температуру поверхности спутника Земли

Показатели вызвали удивление среди индийских ученых.

В среду, 23 августа, Индии удалось посадить на поверхность Луны свой посадочный модуль станции "Чандраян-3". В воскресенье, 27 августа, лунный аппарат "Прагьян" отправил на Землю первые сведения с ее космического спутника.

При помощи прибора ChaSTE он измерил температуру на поверхности в приполярной зоне Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Сотрудник Индийской организации космических исследований Би Дарукеша заявил, что полученные данные оказались неожиданными для экспертов.

"Мы думали, что температура на поверхности варьируется от +20 до +30 градусов по цельсию, но в реальности она достигает +70 градусов", — сказал Дарукеша.

График колебания температуры

Индийский аппарат имеет зонд, который может проникать на 10 см под поверхность Луны. Представленный график показывает колебания температуры на поверхности Луны в близлежащем слое на нескольких глубинах, измеренных при работе зонда.

Подобные тесты были сделаны впервые в истории, подчеркивают в организации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская космическая станция "Луна-25" разбилась о спутник Земли из-за технических неполадок.