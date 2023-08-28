Місяць здивував: індійські експерти виміряли температуру поверхні супутника Землі

Показники викликали здивування серед індійських науковців.

У середу, 23 серпня, Індії вдалось посадити на поверхню Місяця свій посадковий модуль станції "Чандраян-3". У неділю, 27 серпня, місячний апарат "Прагьян" відправив на Землю перші відомості з її супутника.

За допомогою приладу ChaSTE він виміряв температуру на поверхні в приполярній зоні Місяця. Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Співробітник Індійської організації космічних досліджень Бі Дарукеша вказав, що отримані дані були неочікуваними для експертів.

"Ми думали, що температура на поверхні варіюється від +20 до +30 градусів за Цельсієм, але в реальності вона досягає +70 градусів", — сказав Дарукеша.

Графік коливання температури

Індійський апарат має зонд, який може проникати на 10 см під поверхню Місяця. Наданий графік демонструє коливання температури на поверхні Місяця та у прилеглому шарі на декількох глибинах, виміряних під час роботи зонда.

Подібні тести були зроблені вперше в історії, підкреслюють в організації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська космічна станція "Луна-25" розплющилася об супутник Землі через технічні неполадки.