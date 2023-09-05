У Китаї запропонували план освоєння ресурсів Сонячної системи: хочуть впоратися до 2100 року

Ідея науковця перегукується з планами офіційного Китаю

Китайський вчений придумав план Tiangong Kaiwu, як має в собі чотири етапи розширення експансії людства на Сонячну систему та використання ресурсів на інших планетах та астероїдах. План не є урядовим, однак його автор Ван Вей пов'язаний не тільки з Китайською академією наук, а й з головним космічним підрядником Китаю CASC.

Деталі плану розповідає Spacenews. В цілях проєкту — розробка стратегічних мінеральних ресурсів, використання позаземного водяного льоду для палива, створення транспортних вузлів і вузлів постачання. Першим забудувати планують Місяць і на ньому видобувати водно-льодові ресурси. Розділення води на водень і кисень дасть паливо для розширення меж впливу на ближчі до Землі астероїди, Марс та Юпітер, які згодом можуть стати вантажними вузлами.

Основна мета проєкту — відкрити перспективи та потенційно комерціалізувати використання космічних ресурсів. Це дало б поштовх технологіям. Етапи впровадження плану розраховані на 2035, 2050, 2075 і 2100 роки. Однак проєкт поки не має чіткого розуміння бюджету, апаратного забезпечення, вивчення економічної доцільності, тож це радше прогресивна ідея.

Водночас ідеї космічного економічного простору та використання ресурсів Місяця вже неодноразово лунали в Китаї. У 2026 році Китай планує шукати на Місяці водяний лід, а в 2030-х побудувати космічну станцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вченим вдалося виміряти температуру поверхні Місяця і результат виявився напрочуд цікавим. Вона виявилась майже втричі вищою за очікувану.