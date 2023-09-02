Як люди житимуть на Марсі: вчені запропонували радикальне вирішення всіх проблем

Спосіб дозволить вирішити проблему з гравітацією та дрібніші питання

Тема колонізації інших світів останнім часом піднімається все активніше, а людство цілком очікувано поглядає на сусідню планету, яка може стати для нього "планетою №2". Втім, у колонізації Марса є і свої проблеми, які полягають у тому, що жити там людина, швидше за все, нормально не зможе.

Однак провідний астроном Великобританії, заслужений професор Кембриджського університету Мартін Ріс вважає, що насправді людство має вихід, який полягає в тому, щоб стати кіборгами. Його слова наводить Daily Mail.

Він нагадав, що головна проблема колонізації Марса полягає у гравітації. Оскільки на Червоній планеті вона значно нижча, ніж на Землі, це призводить до швидкої втрати міцності кісток і атрофії м’язів. Крім того, у колоністів може бути порушена просторова орієнтація, рівновага та координація рухів.

"В умовах мікрогравітації, рідини в тілі людини почнуть переміщатися вгору до голови, що може підвищувати тиск на очі та викликати проблеми із зором", — зазначають у NASA.

Розв'язати цю проблему можна за допомогою пристроїв штучної гравітації, проте можна й піти радикальнішим шляхом і стати кіборгами — тобто замінити деякі свої частини тіла на механічні.

"Складно уявити, яким симбіозом із плоті, крові та технологій стануть ці люди, але якщо це станеться, майже напевно вони будуть безсмертні", — наголосив Рис.

За його словами, це дозволить людям колонізувати не лише Марс, а й інші світи, оскільки вони зможуть впадати у сплячку на тисячоліття. Якщо цього не зробити, то марсіанські колоністи протягом пари поколінь можуть стати абсолютно новим видом, оскільки нові умови змусять їх тіла змінюватися.

Перетворення на кіборгів допоможе вирішити й інші проблеми колонізації, наприклад протистояння екстремальним температурам, нестачі кисню, їжі та води.

Втім, перш ніж посилати людину на Марс, вчені хочуть з’ясувати, чи є там життя і саме на цьому будуть сфокусовані їхні зусилля в найближчі роки.

До речі, масові зміни в людській біології для колонізації планети не знадобляться, оскільки нові дослідження показують, що для цього необхідно лише 22 поселенці.