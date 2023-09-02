Как люди будут жить на Марсе: ученые предложили радикальное решение всех проблем

Способ позволит решить проблему с гравитацией и более мелкие вопросы

Тема колонизации других миров в последнее время поднимается все более активно, а человечество вполне ожидаемо посматривает на соседнюю планету, которая может стать для него "планетой №2". Впрочем, в колонизации Марса есть и свои проблемы, которые заключаются в том, что жить там человек, скорее всего нормально не сможет.

Однако ведущий астроном Великобритании, заслуженный профессор Кембриджского университета Мартин Рис считает, что на самом деле у человечества все же есть выход, который заключается в том, чтобы стать киборгами. Его слова приводит Daily Mail.

Он напомнил, что главная проблема колонизации Марса заключается в гравитации. Поскольку на Красной планете она значительно ниже, чем на Земле, то это приводит к быстрой потере прочности костей и атрофии мышц. Кроме того, у колонистов может быть нарушена пространственная ориентация, равновесие и координация движений.

"В условиях микрогравитации, жидкости в теле человека начнут перемещаться вверх к голове, что может повышать давление на глаза и вызывать проблемы со зрением", — отмечают в NASA.

Решить эту проблему можно используя устройства искусственной гравитации, однако можно пойти более радикальным путем и стать киборгами — то есть заменить некоторые свои части тела на механические.

"Сложно представить, каким симбиозом из плоти, крови и технологий станут эти люди, но если это произойдет, почти наверняка они будут бессмертны", — подчеркнул Рис.

По его словам, это позволит людям колонизировать не только Марс, но и другие миры, поскольку они смогут впадать в спячку на тысячелетия. Если же этого не сделать, то марсианские колонисты в течение пары поколений могут стать абсолютно новым видом, поскольку новые условия заставят их тела изменяться.

Превращение в киборгов поможет решить и другие проблемы колонизации, например противостояние экстремальным температурам, нехватки кислорода, еды и воды.

Впрочем, прежде чем посылать человека на Марс ученые хотят выяснить, есть ли там жизнь и именно на этом будут сфокусированы их усилия в ближайшие годы.

К слову, массовые изменения в человеческой биологии для колонизации планеты не понадобятся, поскольку новые исследования показывают, что для этого необходимо всего лишь 22 поселенца.