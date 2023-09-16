Ученые смогли добыть кислород на Марсе: это оказалось проще, чем считалось

Пока дышать на Марсе нельзя, но в будущем это могут исправить

Американский марсоход Perseverance смог доказать, что марсианская атмосфера пригодна для того, чтобы получать из нее кислород, который может быть использован для дыхания или создания ракетного топлива.

Как сообщает Science Alert, для этих целей использовался модуль MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment — "Эксперимент по использованию на месте ресурсов марсианского кислорода").

Сам модуль находится внутри марсохода Perseverance и был запущен сразу же после его высадки на поверхность красной планеты, то есть с февраля 2021 года. С тех пор его включали 16 раз и он смог произвести 122 грамма кислорода, чего хватит одному астронавту, чтобы дышать около 4 часов.

При этом согласно подсчетам, за час работы MOXIE можно получить 10 грамм кислорода, чего хватит астронавту, чтобы дышать 20 минут. Хоть этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности будущих колонистов, однако стоит понимать, что это устройство является экспериментальным. Но в целом успешное получение кислорода говорит о том, что добыть необходимый для выживания человечества газ на Марсе не так уж и сложно.

Принцип получения кислорода на Марсе базируется на электролизе, то есть на расщеплении молекул углекислого газа на атомы при помощи электричества.

MOXIE всасывает марсианский воздух через фильтр, прогревает его, сжимает, а затем пропускает через окислительный электролизер, где расщепляет CO2 на чадный газ (CO) и ионы кислорода, которые потом соединяются в чистый кислород (O2).

MOXIE

Стоит отметить, что огромные объемы кислорода для первой марсианской колонии не понадобится, поскольку ученые подсчитали, что для успешного создания там постоянной базы будет достаточно 22 человек.

Впрочем, некоторые ученые и вовсе предложили превратить поселенцев в киборгов и тем самым решить все проблемы, которые могут возникнуть на Красной планете.