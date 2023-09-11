NASA убило марсиан: новая, похожая на правду, теория ученых

Исследователь уже заимел себе единомышленников

Американское космическое агентство NASA на самом деле могло уже давно обнаружить инопланетную жизнь. К сожалению, если это и произошло, то она уже мертва.

Об этом пишет издание Space, ссылаясь на новое заявление ученых. По версии одного из них, NASA, возможно, случайно обнаружило жизнь на Марсе почти 50 лет назад, а затем случайно убило её, прежде чем осознало, что это такое.

Дело в том, что после приземления на Красную планету в 1976 году посадочные аппараты NASA "Викинг", возможно, взяли образцы крошечных, устойчивых к засухе форм жизни, скрывающихся внутри марсианских скал. Однако, к сожалению, даже если бы эти экстремальные формы жизни существовали и продолжали существовать, эксперименты, проведенные посадочными модулями, могли бы убить их до того, как они были идентифицированы, потому что испытания "подавили бы эти потенциальные микробы".

Отмечается, что это предположение, "некоторые люди наверняка сочтут провокационным", но подобные микробы действительно существуют. Например, они живут на Земле и гипотетически могут жить на Красной планете, "поэтому их нельзя сбрасывать со счетов". Однако другие ученые считают, что результаты "Викинга" гораздо менее двусмысленны.

Что известно об экспериментах "Викинга".

Каждый из посадочных модулей "Викинг" — "Викинг-1" и "Викинг-2" — провел на Марсе четыре эксперимента: эксперимент с газовым хроматографом-масс-спектрометром (GCMS), в ходе которого искали органические или углеродсодержащие соединения в марсианской почве; эксперимент с меченым высвобождением, в ходе которого проверялся метаболизм путем добавления в почву радиоактивно отслеживаемых питательных веществ; эксперимент по пиролитическому высвобождению, в ходе которого проверялась фиксация углерода потенциальными фотосинтезирующими организмами; и эксперимент по газообмену, в ходе которого проверялся метаболизм путем наблюдения за тем, как газы, которые, как известно, являются ключевыми для жизни (такие как кислород, углекислый газ и азот), изменяют окружающие изолированные образцы почвы.

"Результаты экспериментов "Викингов" сбили с толку и с тех пор продолжают озадачивать некоторых ученых. Эксперименты с меченым высвобождением и пиролитическим высвобождением дали некоторые результаты, которые подтвердили идею существования жизни на Марсе: в обоих экспериментах небольшие изменения в концентрациях некоторых газов намекали на то, что имеет место своего рода метаболизм", — говорится в материале.

Более того, эксперимент GCMS также обнаружил некоторые следы хлорированных органических соединений, но в то время ученые миссии считали, что эти соединения являются загрязнением чистящих средств, используемых на Земле. Однако эксперимент по газообмену, который считался самым важным из четырех, дал отрицательный результат, что привело большинство ученых в конечном итоге к выводу, что эксперименты "Викинг" не обнаружили марсианской жизни.

Но ученый, который выдвигает теорию о возможном убийстве марсианской жизни утверждает, что большинство экспериментов могли дать искаженные результаты, потому что в них использовалось слишком много воды.

"Поскольку Земля — водная планета, казалось разумным, что добавление воды могло бы вызвать жизнь в чрезвычайно сухой марсианской среде", — пишет ученый и добавляет. "Оглядываясь назад, возможно, этот подход был слишком хорошим".

Дело в том, что большое количество воды может быть губительным для организмов. Даже для тех, которые живут на Земле, например, в пустынях. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Scientific Reports, исследователи обнаружили, что экстремальные наводнения в пустыне Атакама убили до 85% местных микробов, которые не смогли адаптироваться к более влажным условиям.

В настоящее время исследователь заимел себе и единомышленников, которые также считают, что эксперименты могли погубить марсианскую жизнь. Кроме того, это не первый случай, когда ученые предполагают, что эксперименты "Викингов" могли случайно убить марсианские микробы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA считают, что Илон Маск не долетит до Марса.