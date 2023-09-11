NASA вбило марсіан: нова, схожа на правду, теорія вчених

Дослідник вже отримав собі однодумців

Американське космічне агентство NASA насправді вже давно могло виявити інопланетне життя. На жаль, якщо це й сталося, воно вже мертве.

Про це пише видання Space, посилаючись на нову заяву вчених. За версією одного з них, NASA, можливо, випадково виявило життя на Марсі майже 50 років тому, а потім випадково вбило його, перш ніж усвідомило, що це таке.

Справа в тому, що після приземлення на Червону планету в 1976 посадкові апарати NASA "Вікінг", можливо, взяли зразки крихітних, стійких до посухи форм життя, що ховаються всередині марсіанських скель. Однак, на жаль, навіть якби ці екстремальні форми життя існували і продовжували існувати, експерименти, проведені посадковими модулями, могли б убити їх до того, як вони були ідентифіковані, тому що випробування "придушили б ці потенційні мікроби".

Зазначається, що це припущення, "деякі люди, напевно, вважають провокаційним", але подібні мікроби дійсно існують. Наприклад, вони живуть на Землі і гіпотетично можуть жити на Червоній планеті, тому їх не можна скидати з рахунків. Однак інші вчені вважають, що результати "Вікінга" набагато менш двозначні.

Що відомо про експерименти "Вікінга".

Кожен із посадкових модулів "Вікінг" — "Вікінг-1" і "Вікінг-2" — провів на Марсі чотири експерименти: експеримент з газовим хроматографом-мас-спектрометром (GCMS), в ході якого шукали органічні або вуглецевмісні сполуки в марсіанському грунті; експеримент з міченим вивільненням, в ході якого перевірявся метаболізм шляхом додавання в ґрунт поживних речовин, що радіоактивно відстежуються; експеримент з піролітичного вивільнення, під час якого перевірялася фіксація вуглецю потенційними фотосинтезуючими організмами; та експеримент з газообміну, в ході якого перевірявся метаболізм шляхом спостереження за тим, як гази, які, як відомо, є ключовими для життя (такі як кисень, вуглекислий газ та азот), змінюють оточуючі ізольовані зразки ґрунту.

"Результати експериментів "Вікінгів" збили з пантелику і з тих пір продовжують спантеличувати деяких учених. Експерименти з міченим вивільненням і піролітичним вивільненням дали деякі результати, які підтвердили ідею існування життя на Марсі: в обох експериментах невеликі зміни в концентраціях деяких газів натякали що має місце свого роду метаболізм", — йдеться у матеріалі.

Більш того, експеримент GCMS також виявив деякі сліди хлорованих органічних сполук, але в той час вчені місії вважали, що ці сполуки є забрудненням засобів для чищення, що використовуються на Землі. Проте експеримент із газообміну, який вважався найважливішим із чотирьох, дав негативний результат, що привело більшість учених зрештою до висновку, що експерименти "Вікінг" не виявили марсіанського життя.

Але вчений, який висуває теорію про можливе вбивство марсіанського життя, стверджує, що більшість експериментів могли дати спотворені результати, тому що в них використовувалося надто багато води.

"Оскільки Земля — водна планета, здавалося розумним, що додавання води могло б викликати життя в надзвичайно сухому марсіанському середовищі", — пише вчений і додає. "Озираючись назад, можливо, цей підхід був надто добрим".

Справа в тому, що велика кількість води може бути згубною для організмів. Навіть для тих, які живуть на Землі, наприклад, у пустелях. У дослідженні 2018 року, опублікованому в журналі Scientific Reports, дослідники виявили, що екстремальні повені в пустелі Атакама вбили до 85% місцевих мікробів, які не змогли адаптуватися до більш вологих умов.

В даний час дослідник отримав собі і однодумців, які також вважають, що експерименти могли занапастити марсіанське життя. Крім того, це не перший випадок, коли вчені припускають, що експерименти "Вікінгів" могли випадково вбити марсіанські мікроби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в NASA вважають, що Ілон Маск не долетить до Марса.