"Це його вб’є": у NASA вважають, що Ілон Маск не долетить до Марса

Фахівець з NASA Мішель Таллер висловила думку, що Ілон Маск, якщо вирішить здійснити місію польоту на Марс, швидше за все, помре до того, як дістанеться місця призначення.

Про це йдеться у матеріалі The Sun із посиланням на інтерв’ю вченої.

Експерт пояснила, що наразі немає необхідних технологій для забезпечення безпеки людей під час польоту на Марс: вони зіткнуться з проблемою космічної радіації, яка може вбити їх ще до того, як вони дістануться планети.

"Якщо на Сонці станеться сильний спалах, це вб’є його", — прокоментувала Таллер плани Маска щодо можливого освоєння Марса.

На думку Таллер, якщо Маск захоче "померти на Марсі", як він заявляв раніше, то у нього це не вийде: у разі сонячно-протонного шторму (радіаційні шторми, Solar particle event) він помре ще на шляху до Червоної планети.

Так звані космічні радіаційні шторми, вважають науковці, дуже небезпечні, й людина може від них загинути.

Зазначимо, Маск заявляв, що у найближчі 10 років він відправить перших людей на Марс.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ілон Маск допомагав російським пропагандистам.