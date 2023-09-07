"Это его убьет": в NASA считают, что Илон Маск не долетит до Марса

Специалистка из NASA Мишель Таллер высказала мнение, что Илон Маск, в случае если решит осуществить миссию полета на Марс, скорее всего, умрет до того, как доберется до места назначения.

Об этом говорится в материале The Sun со ссылкой на интервью ученой.

Эксперт пояснила, что в настоящее время нет необходимых технологий для обеспечения безопасности людей во время полета на Марс: они столкнутся с проблемой космической радиации, которая может убить их еще до того, как они доберутся до планеты.

"Если на Солнце произойдет сильная вспышка, это убьет его", — прокомментировала Таллер планы Маска, касающиеся возможного освоения Марса.

По мнению Таллер, если Маск захочет "умереть на Марсе", как он заявлял ранее, то у него это не получится: в случае солнечно-протонного шторма (радиационные штормы, Solar particle event) он умрет еще на пути до Красной планеты.

Так называемые космические радиационные штормы, как считают ученые, очень опасны, и человек может от них погибнуть.

Отметим, Маск заявлял, что в ближайшие 10 лет он отправит первых людей на Марс.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Илон Маск помогал российским пропагандистам.