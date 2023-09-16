Вчені змогли видобути кисень на Марсі: це виявилося простіше, ніж вважалося

Поки що дихати на Марсі не можна, але в майбутньому це можуть виправити

Американський марсохід Perseverance зміг довести, що марсіанська атмосфера придатна для того, щоб одержувати з неї кисень, який може бути використаний для дихання чи створення ракетного палива.

Як повідомляє Science Alert, для цих цілей використовувався модуль MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment — "Експеримент із використання на місці ресурсів марсіанського кисню").

Сам модуль знаходиться всередині марсохода Perseverance і був запущений відразу після його висадки на поверхню червоної планети, тобто з лютого 2021 року. З того часу його включали 16 разів і він зміг зробити 122 грами кисню, чого вистачить одному астронавту, щоб дихати близько 4 годин.

При цьому згідно з підрахунками, за годину роботи MOXIE можна отримати 10 г кисню, чого вистачить астронавту, щоб дихати 20 хвилин. Хоча цього недостатньо, щоб забезпечити потреби майбутніх колоністів, проте варто розуміти, що цей пристрій є експериментальним. Але в цілому успішне отримання кисню говорить про те, що добути необхідний для виживання людства газ на Марсі не так уже й складно.

Принцип отримання кисню на Марсі ґрунтується на електролізі, тобто на розщепленні молекул вуглекислого газу на атоми за допомогою електрики.

MOXIE всмоктує марсіанське повітря через фільтр, прогріває його, стискає, а потім пропускає через окисний електролізер, де розщеплює CO2 на чадний газ (CO) та іони кисню, які потім з’єднуються в чистий кисень (O2).

MOXIE

Варто зазначити, що величезні обсяги кисню для першої марсіанської колонії не знадобиться, оскільки вчені підрахували, що для успішного створення постійної бази буде достатньо 22 осіб.

Втім, деякі вчені взагалі запропонували перетворити поселенців на кіборгів і тим самим вирішити всі проблеми, які можуть виникнути на Червоній планеті.